Рюдигер, которого оскорбили расисты, готов сыграть с «Саутгемптоном»

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер готов сыграть в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном», сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист сообщил главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду, что он готов выйти на поле. Напомним, что несколько дней назад в ходе матча английской Премьер-лиги Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэм Хотспур».

Матч «Челси» — «Саутгемптон» состоится сегодня, 26 декабря, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 18:00 мск.

Рюдигер перешёл в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в трёх матчах чемпионата Англии и получил одну жёлтую карточку.