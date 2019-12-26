«Барселона» планирует купить игроков в каждую линию в 2020 году

«Барселона» планирует усилить состав и в 2020 году купить игроков в каждую линию. Об этом сообщает Sport.es.
Как сообщает источник, руководство провело новогоднее совещание, в котором обсуждалась трансферная политика клуба. Была поставлена цель купить игрока в каждую линию. Технический секретариат уже начал работу с конкретными именами. Приоритетная цель команды — покупка полузащитника. Ожидается, что Иван Ракитич и Артуро Видаль покинут команды летом. В линию нападения «Барселона» рассматривает нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и форварда «ПСЖ» Неймара, трансферная стоимость которого может стать привлекательной для испанского клуба. Также оборона команды периодически вызывает вопросы.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров, набрав 39 очков. Следующий матч подопечные Эрнесто Вальверде проведут с «Эспаньолом». Встреча состоится 4 января.
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