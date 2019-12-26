«Локомотив» интересуется защитником «Ганновера-96» Вальдемаром Антоном

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера-96» Вальдемару Антону.

В настоящее время российский и немецкий клубы ведут переговоры, но пока не могут договориться о сумме трансфера.

23-летний Антон родился в Узбекистане. Позднее он вместе с родителями переехал в Германию. Футболист является воспитанником «Ганновера-96». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах второй Бундеслиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил восемь жёлтых и одну красную карточки. Сыграл пять матчей за молодёжную сборную Германии.

В прошлом году появилась информация, что в услугах Антона заинтересован главный тренер сборной России Станислав Черчесов.