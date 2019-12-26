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Сафонову и Сулейманову вручили премию ДФЛ «Первая пятёрка», Умярову — «Первый шаг»

Сафонову и Сулейманову вручили премию ДФЛ «Первая пятёрка», Умярову — «Первый шаг»
Футбол / РПЛ 0

Прошла церемония вручения премии «Первая пятёрка» и «Первый шаг» от ДФЛ. Названы обладатели призов лучшему молодому игроку и лучшему дебютанту Российской Премьер-Лиги 2019 года.

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов получили премию лучшим молодым игрокам чемпионата России в 2019 году. Лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги стал полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.

Игроки «Краснодара» набрали по 300 баллов и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193). В пятёрку также вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев (174) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (169). В числе претендентов на награду также были: Николай Рассказов («Спартак»), Роман Евгеньев («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Иван Игнатьев и Даниил Уткин (оба – «Краснодар»).

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