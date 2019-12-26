«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»

Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

По данным источника, «Фламенго» пока не ответил красно-белым.

Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что «Фламенго» стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. В финале клубного чемпионата мира клуб проиграл «Ливерпулю» (0:1).