Артета: Джака — потрясающий игрок, упускать таких нельзя

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущее полузащитника команды Гранита Джаки в клубе.
«Когда я пришёл в «Манчестер Сити» в качестве ассистента тренера, и мы искали кого-то в линию полузащиты, Джака был одним из игроков в моём списке. Вот как сильно он мне нравился. И я был счастлив, когда «Арсенал» подписал его, поскольку знал, что он потрясающий игрок. Нельзя упускать таких игроков.
Я сказала Граниту, как сильно он мне нравится и чего я от него жду. Он важен для команды. Я здесь, чтобы помочь ему, я хочу, чтобы он чувствовал, что мы поддерживаем его. Не только я, но и весь клуб», — приводит слова Артеты The Guardian.
27-летний Гранит Джака принял участие в 13 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и отметился одной результативной передачей.
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