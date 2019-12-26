Жена Семака: деньги никогда не вызывали у меня возбуждения

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о своём отношении к большим деньгам.

«Деньги никогда не вызывали у меня возбуждения. Для меня деньги — это возможность иметь большую семью плюс возможность помогать.



Я не думаю о том, чтобы купить спортивную тачку, сумку, бриллианты. Думаю о необходимых вещах, которые облегчат чью-то реальность.

Я нежная, любящая, понимающая мама. Интуитивно чувствую, кому нужна усиленная поддержка в данный момент. Качественное доверительное общение может не занимать много времени, но оказывать гораздо большую пользу, чем 24-часовой агрессивный контроль», — написала Семак в «сториз» своего «инстаграма».

Ранее Анна заявила, что она приняла решение усыновить темнокожего ребёнка.