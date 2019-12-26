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Шапи: в Махачкале режим нарушать не получалось, а в «Краснодаре» за это получал от тренера

Шапи: в Махачкале режим нарушать не получалось, а в «Краснодаре» за это получал от тренера
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о проведённом времени в Махачкале и как в клубах реагировали на его нарушение режима.

«В Махачкале, честно говоря, нарушать режим особо не получалось (смеётся). В «Краснодаре» раза два-три получал от тренера, в том числе и за нарушения режима, возвращался после 10 вечера», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. 20-летний футболист забил 4 гола и стал автором 4 результативных передач. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками в активе в 19 турах. Следующий матч подопечные Сергея Матвеева проведут дома с «Уфой». Встреча состоится 1 марта 2020 года.

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