Защитник «Лестера» Перейра: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена

Защитник «Лестер Сити» Рикарду Перейра выразил мнение, что чемпионская гонка в английской Премьер-лиге ещё не закончена.
«В Англии никогда не знаешь, кто станет чемпионом. 10-очковый отрыв лидера — это много. Но в прошлом сезоне „Ливерпуль“ был впереди на семь очков, а чемпионом стал „Манчестер Сити“. Я считаю, что ещё ничего не решено, хотя у них очень хорошее преимущество.
Нас ждёт большой матч с «Ливерпулем». Мы встретимся с очень сильным соперником, который является лидером чемпионата. Знаем, что будет сложно, но мы будем играть дома перед нашими болельщиками. Если сумеем хорошо обороняться, то можем что-то сделать", — приводит слова Перейры Goal.
Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 26 декабря 2019
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