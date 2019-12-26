Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»
Юрий Газзаев подтвердил информацию о своём уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея».
«Да, информация о моём увольнении — правда. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались.
Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим. Никаких обид нет. Один болельщик даже позвонил мне, я сказал, что благодарю всех болельщиков, а причины увольнения обсуждать не надо. Руководством принято такое решение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Енисей», набрав 25 очков, занимает 17-е место в ФНЛ.
- 26 декабря 2019
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