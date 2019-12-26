Моуринью: «Тоттенхэм» никогда не будет королём трансферного рынка

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что лондонский клуб никогда не славился крупными покупками и большим трансферным бюджетом.

«Я работаю в «Тоттенхэме». Я знаю проект клуба, у меня есть своё видение. Цели клуба мне известны, и на нашем трансферном рынке мы просто будем реагировать на то, что может произойти. Если кто-то из игроков уходит, нам нужно к этому приспособиться. Но мы никогда не будем королями трансферного рынка. Мы должны всё делать с умом, и я хочу повторить, что мне нравятся игроки, которые у меня есть», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт с «Брайтоном» на домашней арене. Встреча состоится сегодня, 26 декабря, и начнётся в 15:30 мск.

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