Умяров: очень рад быть признанным лучшим дебютантом РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал вручение ему премии «Первый шаг» — награды лучшему дебютанту Российской Премьер-Лиги.

«Очень приятно и неожиданно получить награду. Семья и я очень этому рады. Цели всегда ставлю самые высокие: как личные, так и командные. Командными не могу сказать, что доволен. Будем стараться исправить все ситуации, которые у нас есть и сделать цели более реальными. Это хорошее достижение и награда. Приложу максимум усилий, чтобы это была не последняя награда. Маленькими шагами можно достичь больших высот, буду стараться достичь самых больших. Отдыхал во Вьетнаме три недели, очень приятные впечатления. Новый год по традиции буду встречать с семьей в Сызрани. Всегда загадываю здоровья родным и близким. Молодёжная сборная — один из шагов, который помог мне чаще играть в «Спартаке».



За прошлый сезон успел поиграть во всех лигах России. Главное быть психологически готовым. Старался проявлять себя профессионально, это получилось.



Сразу поняли, чего хочет от нас Тедеско. В каких-то матчах получалось, в каких-то нет. Но стараемся выполнять его требования. Сразу было видно, что это топовый тренер, тренер европейского класса. Он всё наглядно показывает на тренировках. Надеюсь, что весной мы будем другой командой, надеемся оправдать ожидания.



Когда идёт смена тренера, то происходит всплеск эмоций. Так было и с нами, когда Тедеско пришёл. Как по мне, все наслаждаются тренировками, играми.



Не люблю оценивать свою игру, всегда хочется быть лучше. Оценивать должны другие, мое дело играть и наслаждаться. Анализировать игру с «Ростовом» будем в январе", — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.