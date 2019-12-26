В академии «Зенита» назвали главные события 2019 года

Академия петербургского «Зенита» определила события 2019 года.

1. Обновлённый манеж



В начале апреля в академии произошло долгожданное событие — после модернизации открылся новый воздухоопорный манеж. Светопропускаемая оболочка улучшила освещённость, а также обладает энергосберегающим эффектом. Новая светодиодная технология повысила освещенность до 500 люкс, что более чем в два раза больше, чем в предыдущем манеже. За несколько дней до официального открытия манежа в нём побывал и остался очень доволен Скиллзи — талисман Евро-2020.



2. Андрей Аршавин — в тренерском штабе академии



В конце 2018 года Андрей Аршавин завершил игровую карьеру и вернулся в родной в клуб. В начале 2019 года он получил тренерскую лицензию C и вошёл в тренерский штаб Академии. Вместе с Дмитрием Поляковым Аршавин начал тренировать команду 2004 года рождения, а в октябре «Зенит» U15 под его руководством выиграл Кубок Санкт-Петербурга.



3. Реконструированная «Смена»

После манежа на Верности открылся после реконструкции стадион «Смена». Вместимость стадиона увеличилась с 1000 до 3000, также был постелен новый натуральный газон последнего поколения. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, директор академии Анатолий Давыдов и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. В сезоне-2019/20 «Смена» стала домашней ареной для «Зенита»-2 и молодёжной команды, а в матче-открытии стадиона команда Константина Зырянова обыграла «Барселону» Хувениль А со счётом 1:0.

4. «Зенит» U14 выиграл всевозможные соревнования



Академия 2005 года рождения стала абсолютно лучшей командой школы в 2019 году. Подопечные Константина Коноплёва и Евгения Зезина выиграли первенство России среди футбольных школ, международный турнир в Китае, первенство Северо-Запада, чемпионат (играя против соперников на год старше) и Кубок Санкт-Петербурга. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок РФС среди детских команд клубов Премьер-лиги, обыграв в финале московский «Спартак». 11 футболистов академии попали в юношескую сборную России 2005 года рождения.



5. Турнир памяти Юрия Морозова снова собрал сильнейшие академии



В конце августа в академии прошёл 14-й по счёту турнир памяти Юрия Андреевича Морозова. Как и годом ранее в финале встретились «Бенфика» и «Атлетик». Победителем стал испанский клуб. В следующем году 15-й турнир уже обещает быть ещё сильнее по составу участников.



6. В чемпионате города академия показала лучший результат за последние пять сезонов



В 2019 году команды академии выиграли золотые медали сразу в четырёх возрастных категориях чемпионата Санкт-Петербурга. До последнего тура академия также боролась со СШОР за первое место в общекомандном зачёте, что также ранее не случалось.



7. Основатель школы «Зенита» Дмитрий Бесов отметил 95-летний юбилей



16 апреля в академии «Зенита» прошли праздничные мероприятия в честь основателя «Смены» Дмитрия Николаевича Бесова, которому в тот день исполнилось 95 лет. Поздравить легенду петербургского футбола пришли руководители клуба Елена Илюхина и Александр Медведев, а также именитые выпускники школы. В завершении праздничного вечера прошёл товарищеский матч между тренерами «Газпром»-Академии и её выпускниками. Победу одержали выпускники благодаря дублям Андрея Аршавина и Владимира Быстрова — 4:3. У тренеров школы дважды забил Вадим Класс, а также Евгений Тарасов.​