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Умяров, Сулейманов и Сафонов в новогодних костюмах вручили подарки детям

Умяров, Сулейманов и Сафонов в новогодних костюмах вручили подарки детям
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов, а также игрок «Спартака» Наиль Умяров, находясь на церемонии вручения премии «Первая пятёрка» и «Первый шаг» от ДФЛ, облачились в новогодние костюмы и вручили подарки детям.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сафонов и Сулейманов получили премию лучшим молодым игрокам чемпионата России в 2019 году, Умяров был признан лучшим дебютантом Российской Премьер-Лиги.

Игроки «Краснодара» набрали по 300 баллов, и впервые в истории премии единый победитель не был определён. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193). В пятёрку также вошли защитник ЦСКА Игорь Дивеев (174) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (169). В числе претендентов на награду также были: Николай Рассказов («Спартак»), Роман Евгеньев («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Иван Игнатьев и Даниил Уткин (оба – «Краснодар»).

Сафонову и Сулейманову вручили премию ДФЛ «Первая пятёрка», Умярову — «Первый шаг»
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