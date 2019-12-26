38-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» до лета 2021 года
Севильский «Бетис» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином Санчесом.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года. Прежний контракт истекал через полгода.
38-летний Хоакин является воспитанником «Бетиса». В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти), отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Ранее он выступал за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». В составе «Бетиса» и «Валенсии» хавбек по разу становился обладателем Кубка Испании. За сборную Испании футболист провёл 51 матч и забил 4 гола.
Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
- 26 декабря 2019
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