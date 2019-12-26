«Челси» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 декабря, в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» примет «Саутгемптон». Начало матча — в 18:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и видеотрансляцию данного матча.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Его ассистентами выступят Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Гэвин Уорд.

Лондонский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 18 турах. «Саутгемптон» находится в трёх очках от зоны вылета и располагается на 18-й строчке таблицы. В активе команды 18 очков в 18 матчах.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.