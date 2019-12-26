Квест-игра со статьями года, лучшие моменты АПЛ – «Чемпионат» подвёл итоги 2019 года

«Чемпионат» традиционно подводит итоги уходящего года в игровом формате. В первой игре мы собрали 12 ярких материалов о резонансных спортивных событиях в 2019 году. Все они зашифрованы в виде артефактов и спрятаны в новогодней комнате. Откройте все статьи и «включайте телевизор» в преддверии Boxing Day.
Поклонники английского футбола могут попытать счастья в English Slot Machine. Игровой автомат раздаёт лучший контент АПЛ первой части сезона-2019/20. Парадокс, но здесь не будет голов Фирмино-Мане-Салаха, а болельщики «Ливерпуля» увидят изысканную комбинацию в исполнении других футболистов своей команды. В особый восторг придут болельщики «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Всего 11 видео, где 10 крутых голов разбавит 1 суперсейв.
В самом низу подборки итогов, как всегда, жарко. Если вы не готовы к бескомпромиссному мнению на тему футбольной и хоккейной сборных России и считаете выступление наших клубов в Европе нормальным, то открывать экран после English Slot Machine не стоит.
- 26 декабря 2019
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