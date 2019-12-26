«Борнмут» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Виталити» состоится матч 19-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом». Стартовый свиток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и видеотрансляцию данного матча.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Его ассистентами выступят Дэниел Кук и Э Саймон Лонг. Резервный арбитр — Стивен Мартин.

Команда из северного Лондона занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 18 матчах. «Борнмут» располагается на 14-й строчке табицы, в активе клуба 19 очков в 18 матчах.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.