«Борнмут» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Виталити» состоится матч 19-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Арсеналом». Стартовый свиток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и видеотрансляцию данного матча.
Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Его ассистентами выступят Дэниел Кук и Э Саймон Лонг. Резервный арбитр — Стивен Мартин.
Команда из северного Лондона занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 18 матчах. «Борнмут» располагается на 14-й строчке табицы, в активе клуба 19 очков в 18 матчах.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
«Борнмут» – «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
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