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Марокканский арбитр пожизненно отстранён от судейства за 4 назначенных пенальти

Марокканский арбитр пожизненно отстранён от судейства за 4 назначенных пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

Марокканская Федерация футбола пожизненно отстранила арбитра из-за грубейших ошибок, которые он допустил в матче национального чемпионата.

44-летний Хишам Тиази был дисквалифицирован пожизненно за четыре назначенных в одном матче пенальти, три из которых в ворота одной и той же команды. В минувшие выходные в 10-м туре чемпионата Марокко «Олимпик Хурибга» разгромил «Юссуфию Беррехид» со счётом (4:1), забив три гола с одиннадцатиметровых. Позже комитет вынес решение, что главный судья допустил серьёзные нарушения по ходу этого матча.

Как было сказано в пресс-релизе марокканская Федерация футбола, арбитр наказан «из-за грубейших ошибок, которые повлияли на исход этого матча в чемпионате Марокко».

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