Моуринью расплакался, сообщив о кончине своей собаки

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Муриньо сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.

Отвечая на вопрос Amazon Prime о том, как он провёл Рождество, Моуринью сказал: «Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака — это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Amazon Prime Video Sport.

Возраст йоркширского терьера Леи остаётся неизвестным. О собаке стало известно в 2007 году, когда Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных. Тогда специалист вывозил и ввозил собаку на территорию Англии без выполнения надлежащих карантинных процедур. Животное было «депортировано» из Великобритании и его увезла жена Моуринью в Португалию.