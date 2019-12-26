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Черышев в свой день рождения поздравил болельщиков «Валенсии» с Новым годом

Черышев в свой день рождения поздравил болельщиков «Валенсии» с Новым годом
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, отмечая своё 29-летие, поздравил болельщиков испанского клуба с зимними праздниками.

«Наша семья, как это заведено у всех, собирается вместе на Рождество. Мы всегда отмечаем праздник в Мадриде, где живут моя мама, отец и брат. Проведу эти дни там, буду наслаждаться отдыхом. Праздничные столы манят своими ароматами, но нужно держать себя в руках. В первую очередь это время для отдыха. Нужно тщательно следить за питанием, отдыхать, проводить время с любимыми людьми, заниматься с ними чем-то спокойным. Главное — отрешиться от всего остального и подготовиться к тому, что тебя ждёт дальше.

Болельщики «Валенсии»! Этот год выдался для всех нас по-настоящему особенным. Будем надеяться, что следующий год будет полон новых успехов. Желаю вам хорошо провести праздники с родными и любимыми людьми. С Рождеством и с Новым годом. Вперёд, «Валенсия»!» — сказал Черышев.

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