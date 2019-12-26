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«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Брайтона» Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Победу «шпорам» принёс полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков. «Брайтон» (20) — на 13-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэбстер – 37'   1:1 Кейн – 53'   2:1 Алли – 72'
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