«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Брайтона» Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Победу «шпорам» принёс полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков. «Брайтон» (20) — на 13-м месте.

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