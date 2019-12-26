Выиграй сезонную подписку на матчи английской Премьер-лиги!

Сегодня в Великобритании отмечают день подарков. Он называется Boxing Day, точно такое же название имеют туры английской Премьер-лиги, которые проходят с 26 декабря по 2 января. А это значит, что в ближайшую неделю будет очень насыщенный календарь. Тридцать напряжённых матчей, высокий темп борьбы и традиционно сенсационные развязки. В связи с этим «PRO Английский футбол» разыгрывает одну сезонную подписку на Okko Спорт среди всех подписчиков своего телеграм-канала. Участвуешь?

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Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», в активе мерсисайдцев 49 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (39), третье — «Манчестер Сити» (38). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (32).