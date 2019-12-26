«Торпедо» арендовало форварда «Спартака-2» Руденко
Нападающий московского «Спартака-2» Александр Руденко проведёт вторую часть сезона-2019/20 в столичной «Торпедо» на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Торпедо» в «Инстаграме».
20-летний воспитанник академии Ф. Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провёл с тех пор более ста матчей за вторую команду. В нынешнем сезоне Руденко забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах Футбольной национальной лиги.
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. В активе «автозаводцев» 51 очко. «Спартак-2» (25) — на 16-м месте.
Календарь матчей ФНЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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