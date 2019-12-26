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Роналду: прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером

Роналду: прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что пока не планирует становиться тренером после завершения карьеры футболиста.

«Прямо сейчас я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне будет скучно, и я захочу этого. Если бы я стал тренером, я был бы мотиватором, тренер должен передавать свою страсть и талант команде. Например, мне нравится получать удовольствие от игры, вести мяч, бить по воротам, забивать голы, и как мотиватор, я должен передать это команде», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на DAZN Italy.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний португалец записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.

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