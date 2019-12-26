Читатели «Чемпионата» получат футболки с автографом Александра Головина

В середине ноября редакция «Чемпионата» вместе с компанией Gillette запустила конкурс. Участники рассказывали истории о своих друзьях, коллегах и родственниках и подписывали их хештегом #лучшетебямужчинынет. Нам было важно рассказать о том, что настоящие герои — это те, кто находится рядом, их решения влияют на окружающих, а поступки вдохновляют.

Главным героем кампании стал футболист Александр Головин, который поделился своими личными историями в интервью и поощрил победителей конкурса футболками со своим автографом.

Победители конкурса (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Александра Пономарёва

Итоги розыгрыша

История: «Мы с семьей каждый год ездим в горы кататься на лыжах. И вот два года назад мы были во французских Альпах, Шамони. В один из дней мы как обычно выехали пораньше, чтобы застать только-только проратраченные трассы. Было облачно, но критично, что-то все же было видно. И в один момент погода резко поменялась, начался сильнейший снегопад и ветер. Я не видела даже метров на 5 впереди себя. В какую-то секунду поняла, что потеряла из виду свою тетю, а вокруг никого (ну и не видно ничего). Карту трасс достать было без шансов, из-за снега она тут же становилась мокрой, а ветер чуть ли не вырывал её из рук. Начинаю вспоминать, куда нужно свернуть, чтобы вернуться к подъемнику. И осознаю, что рядом есть чёрная (очеень крутой склон) и синяя трасса. И обрыв. Ехать было безумно страшно, лыжи постоянно заносило в сугробы, я падала.

И тут появляется Группа ребят сноубордистов в ярких костюмах. Они подъезжают, начинают что-то спрашивать. Но я их не понимаю, они говорили на немецком. Один из спросил, говорю ли на французском, я сказала да. Уточнил, все ли хорошо (потому что когда они подъехали, я сидела в снегу, лыжа отстегнулась, и у меня уже слезы наворачивались), куда мне надо попасть.

Ребята помогли доехать до нужного подъемника, хотя им нужно было вообще в противоположную сторону ехать. Каждые 200-300 метров спрашивали, все ли хорошо, потому что я упала и у меня очень сильно болела нога. Безумно благодарна Марку, Томасу и Маттиасу! Страшно представить, что было бы, если бы они просто проехали мимо или вообще бы не появились в тот момент».

Алексей Курбацкий

Итоги розыгрыша

История: «Меня зовут Курбацкий Алексей. Один из главных героев для меня, это мой дедушка, Хасеневич Сергей Яковлевич, после 7 класса, пошёл учиться в Харьковское артиллерийское подготовительное училище(ХАПУ), потом поступил в Ростовское высшее военно-инженерное училище, после окончания училища, работал в центре управления полёта на космодроме Байконур, вскоре учился в высшей военной академии имени Ф. Э Держинского (ныне академия Петра 1), после защитил диссертацию, после этого служил в войсках стратегического назначения (РВСМ). Сейчас как и раньше увлекается радиоинженерией, а точнее компьютерной техникой. 19 ноября традиционно в день артиллерии собираются с выпускникам кадет стих и суворовский училищ, невзирая на возраст, они, как и прежде молоды душой им многое пришлось пережить в этой жизни. Также я стараюсь быть похожим на него и стремится к поставленной цели. Cамый отчаяный поступок он совершил после седьмого класса, когда решил пойти учится в ХАПУ».

Анна Никулина

Итоги розыгрыша

История: «Всем привет, меня зовут Анна и я из Екатеринбурга. Хочу рассказать о своём итальянском друге Анджело — он уже 4 года учит русский язык, а ещё он футболист, но играл только в 8 дивизионе Чемпионата Италии. Знаю, что он очень хочет играть в Серии А, но система футбола в Италии построена очень сложно, поэтому он преодолевает множество препятствий и идёт к своей мечте. Меня восхищает то, насколько он добрый человек: всегда поможет в трудную минуту и поддержит. Также он стремится узнать больше о русской культуре и очень хочет побывать в России. Я очень хочу, чтобы его мечта о Серии А исполнилась и жду момент, когда мы с ним увидимся и я ему скажу #лучшетебямужчинынет».

Сергей Карамнов

Итоги розыгрыша

История: «Здравствуйте. Меня зовут Сергей и я живу в Нижнем Новгороде. Мой герой — это мой папа. Человек, который научил меня всему, в том числе и футболу. Помню как то в школе, нам задали написать сочинение на тему „мой кумир“.

Папа поинтересовался, на какую тему я буду писать, я ответил, что на футбольную.

— Ну и кто твой кумир, о ком напишешь?! спроси папа.

— Про Бекхема или Роналдиньо?

Но я уже тогда знал и четко понимал, что главный кумир для меня, это мой папа!

Мы вместе смотрели футбол по телевизору, и он часто посещал мои матчи, когда играл я. Если я сыграл хорошо, он хвалил, а если же не очень, он расстраивался вместе со мной, и постоянно говорил, что я был очень плох, указывал на массу недочётов и тд. Он знал что он делает, а я это ПОНИМАЛ, я не обижался, я СЛУШАЛ, и принимал критику только от него. Я знал, что после его слов, завтра я стану ещё сильнее и быстрее. Сам он тоже давно играл в футбол, как и его отец (мой дедушка), сейчас и я стал папой, и вместе с сыном (4 года), занимаемся футболом во дворе.Папа — это герой всей моей жизни. Я очень им горжусь!»

Итоги розыгрышей подведены. Все призы отправятся к победителям до Нового года.