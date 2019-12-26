Кейн превзошёл достижение Анри по количеству голов в Boxing Day

Гол Гарри Кейна в ворота «Брайтона» в 19-м туре английской Премьер-лиги стал для него восьмым, который он забил в Boxing Day 26 декабря.
Таким образом, британец превзошёл достижение француза Тьерри Анри, выступавшего за «Арсенал», — легендарный футболист «канониров» семь раз отличался 26 декабря за годы выступления в АПЛ. Речь идёт о голах, забитых в Boxing Day за один клуб.
Третье место в рейтинге делят полузащитник Стивен Джеррард, выступавший за «Ливерпуль», и бывшие нападающие «Тоттенхэма» Робби Кин и Джермейн Дефо. Каждый из них отмечался в Boxing Day по пять раз.
Напомним, «Тоттенхэм» одержал волевую победу в матче с «Брайтоном» со счётом 2:1. Этот успех позволил подопечным Жозе Моуринью подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 26 декабря 2019
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