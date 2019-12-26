Шомуродов получил государственную награду «За вклад в развитие узбекского спорта»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов был удостоен очередной государственной награды Узбекистана. Футболист получил диплом Олимпийского комитета страны «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене».
Фото доступно в официальном «твиттере» «Ростова».
Ранее Эльдор был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года. Для 24-летнего игрока эта награда стала первой в карьере. Также форвард был номинирован на звание лучшего футболиста Азии.
Шомуродов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов провёл 13 матчей за национальную команду Узбекистана и отметился 13 голами.
- 26 декабря 2019
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