Роналду: хочу завовать много трофеев с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что всем доволен в своём нынешнем клубе.

«Мне всё нравится в «Ювентусе». У них отличная культура, это лучший клуб в Италии. У них необыкновенная история. Я действительно счастлив быть здесь. Хочу завоевать много трофеев с «Ювентусом», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на DAZN Italy.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний португалец записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.

«Ювентус», набрав 42 очка в 17 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 18-м туре команда Маурицио Сарри на своём поле сыграет с «Кальяри». Встреча состоится 6 января, начало — в 17:00 мск.