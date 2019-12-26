Роналду: хочу завовать много трофеев с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что всем доволен в своём нынешнем клубе.
«Мне всё нравится в «Ювентусе». У них отличная культура, это лучший клуб в Италии. У них необыкновенная история. Я действительно счастлив быть здесь. Хочу завоевать много трофеев с «Ювентусом», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на DAZN Italy.
В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний португалец записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.
«Ювентус», набрав 42 очка в 17 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 18-м туре команда Маурицио Сарри на своём поле сыграет с «Кальяри». Встреча состоится 6 января, начало — в 17:00 мск.
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