Моуринью — о волевой победе над «Брайтоном»: мы не могли проиграть дважды подряд

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу своих подопечных над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ.



«Мы не очень здорово стартовали — забили быстрый гол, который отменили из-за офсайда, а потом ещё и пропустили. Было очень важно продемонстрировать наш бойцовский характер, особенно во втором тайме. Было очень непросто, но мы сумели проявить свой дух. Было очень тяжело до самых последних секунд матча.



Мы не могли проиграть в двух матчах подряд. Я сказал парням, что они должны максимально сконцентрироваться и отдать все свои силы ради победы», — цитирует Моуринью BBC.



Напомним, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на домашнем стадионе проиграл лондонскому «Челси» — 0:2.

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