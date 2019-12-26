«Арсенал» не сумел обыграть «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал хавбек «Борнмута» Дэн Гослинг, отправивший мяч в ворота соперника на 35-й минуте с передачи защитника Джека Стейси. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты. 37-летний специалист возглавил «канониров» 19 декабря. Ранее испанец работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (20) — 16-е.
Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Гослинг – 35' 1:1 Обамеянг – 63'
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