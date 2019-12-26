«Саутгемптон» забил второй мяч в ворота «Челси» после неудачной игры Канте

В эти минуты в Лондоне проходит очередной матч 19-го тура АПЛ. «Челси» принимает «Саутгемптон». К середине второго тайма гости ведут со счётом 2:0.
«Саутгемптон» открыл счёт на 31-й минуте. Майкл Обафеми после передачи Пьер-Эмиля Хёйбьерга точно пробил в дальнюю девятку почти от линии штрафной. Опекавший Обафеми защитник «Челси» Курт Зума не успел заблокировать удар. Ещё один мяч «святые» забили во втором тайме. На 72-й минуте Нейтан Редмонд опередил голкипера хозяев Кепу Аррисабалагу и отправил мяч в ворота. В роли невольного ассистента выступил полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, который неудачно отправил мяч в ноги Редмонду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Челси» в турнирной таблице АПЛ находится на четвёртой строчке. Лондонцы в 18 турах набрали 32 очка. «Саутгемптон» ведёт борьбу за выживание. Пока «святые» находятся на 17-й позиции с 18 очками в 18 турах.
19-й тур АПЛ стартовал ранее. В первом матче тура «Тоттенхэм» одержал волевую победу, обыграв «Брайтон» со счётом 2:1.
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