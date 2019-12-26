«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в первом матче Анчелотти у руля команды

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Бёрнли». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Стоит отметить, что этот матч стал первым для итальянца Карло Анчелотти во главе «ирисок».



«Эвертон» владел инициативой на протяжении всего матча, однако забить хозяева сумели лишь на 82-й минуте — отличился Доминик Калверт-Льюин.



В параллельных матчах 19-го тура «Астон Вилла» обыграла «Норвич» (1:0), а «Кристал Пэлас» вырвал победу в концовке матча с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

Сегодня, 26 декабря, состоятся ещё два матча 19-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», тогда как «Лестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».