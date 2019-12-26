«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в первом матче Анчелотти у руля команды
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Бёрнли». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Стоит отметить, что этот матч стал первым для итальянца Карло Анчелотти во главе «ирисок».
«Эвертон» владел инициативой на протяжении всего матча, однако забить хозяева сумели лишь на 82-й минуте — отличился Доминик Калверт-Льюин.
В параллельных матчах 19-го тура «Астон Вилла» обыграла «Норвич» (1:0), а «Кристал Пэлас» вырвал победу в концовке матча с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
Сегодня, 26 декабря, состоятся ещё два матча 19-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», тогда как «Лестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».
Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Калверт-Льюин – 80'
Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Снодграсс – 57' 1:1 Куйяте – 68' 2:1 Айю – 90'
Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Хурихейн – 64'
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