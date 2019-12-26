Джордан Айю забил невероятный гол в матче с «Вест Хэмом» на 90-й минуте

Форвард «Кристал Пэлас» Джордан Айю стал автором очень красивого гола, который ещё и принёс победу его команде. В матче 19-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» Айю принёс три очка «орлам», забив на 90-й минуте.

Форвард лондонцев мастерски обыграл на подступах к штрафной сразу трёх соперников, задействовав красивый финт, а затем ещё и на замахе перебросил мяч через голкипера «Вест Хэма» Роберто Хименеса.

При этом в ходе матча «Кристал Пэлас» проигрывал, но сумел одержать волевую победу. В составе гостей отличился Роберт Снодграсс, а у «Кристал Пэлас» ещё один мяч забил Шейку Куйяте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Орлы» набрали 26 очков и поднялись на 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 19 очками занимает лишь 17-е место.