Лэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезона

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после домашнего матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:2).
«Мы не создаём достаточно моментов, играем так, будто сейчас начало сезона. На этот момент мы не отвечаем сопернику, выступая на домашнем стадионе. У нас не получается сделать последний пас.
В матче с «Тоттенхэм Хотспур» у нас было пространство для забегов, сегодня — нет. Это всё меняет. У нас не получилось сыграть правильно.
Думаю, в начале кампании мы были бы довольны тем, где находимся сейчас. Мы хороши на выезде, но нужно, чтобы у оппонентов возникали трудности, когда они приезжают к нам», — приводит слова Лэмпарда BBC.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 32 очка.
- 26 декабря 2019
-
22:30
-
22:29
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:49
-
21:46
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:39
-
20:36
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:51
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:03
-
18:55
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:37
-
18:15
-
18:14
-
17:51