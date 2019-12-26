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Лэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезона

Лэмпард: «Челси» играет так, будто сейчас начало сезона
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после домашнего матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:2).

«Мы не создаём достаточно моментов, играем так, будто сейчас начало сезона. На этот момент мы не отвечаем сопернику, выступая на домашнем стадионе. У нас не получается сделать последний пас.

В матче с «Тоттенхэм Хотспур» у нас было пространство для забегов, сегодня — нет. Это всё меняет. У нас не получилось сыграть правильно.

Думаю, в начале кампании мы были бы довольны тем, где находимся сейчас. Мы хороши на выезде, но нужно, чтобы у оппонентов возникали трудности, когда они приезжают к нам», — приводит слова Лэмпарда BBC.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 32 очка.

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