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Впервые с прошлого века «Челси» всухую проиграл два домашних матча подряд в АПЛ

Впервые с прошлого века «Челси» всухую проиграл два домашних матча подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на «Стэмфорд Бридж» и стала второй подряд проигранной для лондонцев на своём стадионе. Кроме того, подопечный Фрэнка Лэмпарда в обоих случаях не сумели поразить ворота соперника — две недели назад они уступили «Борнмуту» (0:1).

В последний раз с лондонским клубом такое случалось в марта 1998 года, когда командой руководил действующий на тот момент игрок Джанлука Виалли. Об этом сообщает Gracenote в своём «твиттере».

Следующий матч «Челси» проведёт 28 декабря. Соперником лондонцев станет «Арсенал», который сегодня не смог обыграть «Борнмут» (1:1). По итогам 19 туров «Челси» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, «Арсенал» — 11-й клуб чемпионата.

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