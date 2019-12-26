Марсьяль сравнял счёт в матче с «Ньюкаслом» после ошибки голкипера

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед».
Гости открыли счёт на 16-й минуте. Полузащитник «сорок» Мэттью Лонгстафф во время контратаки оказался один в чужой штрафной, на замахе убрал одного из оппонентов и пробил в нижний угол ворот Давида де Хеа.
Примечательно, что Лонгстафф забил и в матче первого круга с «Манчестер Юнайтед». Тогда его гол стал победным.
Но уже на 23-й минуте хозяева сравняли счёт. Антони Марсьяль с угла штрафной пробил в ближний угол. Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка сыграл неудачно и не смог спасти свою команду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 9-е место. Манкунианцы в 18 турах набрали 25 очков. «Ньюкасл» также набрал 25 очков, но «сороки» уступают сопернику по дополнительным показателям, они занимают 10-е место.
- 26 декабря 2019
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