«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: 18-летний Гринвуд забил после грубейшей ошибки гостей

В эти минуты в Манчестере проходит матч 19-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» принимает «Ньюкасл Юнайтед».

Гости открыли счёт на 16-й минуте. Полузащитник «сорок» Мэттью Лонгстафф во время контратаки оказался один в чужой штрафной, на замахе убрал одного из оппонентов и пробил в нижний угол ворот Давида де Хеа.

Примечательно, что Лонгстафф забил и в матче первого круга с «Манчестер Юнайтед». Тогда его гол стал победным.

Но уже на 23-й минуте хозяева сравняли счёт. Антони Марсьяль с угла штрафной пробил в ближний угол, голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка сыграл неудачно и не смог спасти свою команду.

На 36-й минуте гости вновь ошиблись. На этот раз Фабиан Шер в простой ситуации выкатил мяч Мэйсону Гринвуду, и форвард «Манчестер Юнайтед» с линии штрафной пробил по воротам. Мяч после небольшого рикошета попал в перекладину и влетел в ворота.

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«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает 9-е место. Манкунианцы в 18 турах набрали 25 очков. «Ньюкасл» также набрал 25 очков, но «сороки» уступают сопернику по дополнительным показателям и занимают 10-е место.