Гончаренко в девятый раз признан лучшим тренером Беларуси

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола на официальном сайте организации.

Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси в четвёртый раз подряд и девятый раз в карьере. Ранее 42-летний наставник признавался лучшим наставником страны в 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Ранее он тренировал «Уфу», «Урал», «Кубань» и БАТЭ. Под его руководством «армейцы» выиграли Суперкубок России и дважды стали серебряными призёрами Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 34 очка.