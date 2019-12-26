Роналду — о победе на Евро-2016: я смеялся, плакал, а потом напился

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы 2016 года. В финале турнира португальцы со счётом 1:0 обыграли сборную Франции.

«Это был, вероятно, мой самый важный титул в карьере на сегодняшний день. Я смеялся, плакал, помогал тренировать команду, а потом напился той ночью. Это был действительно особенный день», — приводит слова Роналду AS со ссылкой на DAZN Italy.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний форвард записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.

Турнирная таблица итальянского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».