Роналду — о победе на Евро-2016: я смеялся, плакал, а потом напился
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду рассказал о победе на чемпионате Европы 2016 года. В финале турнира португальцы со счётом 1:0 обыграли сборную Франции.
«Это был, вероятно, мой самый важный титул в карьере на сегодняшний день. Я смеялся, плакал, помогал тренировать команду, а потом напился той ночью. Это был действительно особенный день», — приводит слова Роналду AS со ссылкой на DAZN Italy.
В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу 34-летний форвард записал в свой актив в шести встречах Лиги чемпионов.
Турнирная таблица итальянского первенства сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Роналду: хочу завовать много трофеев с «Ювентусом»
- 26 декабря 2019
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