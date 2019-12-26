Моуринью заявил, что Н'Добеле отказался выходить на матч с «Брайтоном»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н'Домбеле по собственному желанию пропустил матч 19-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1). Об этом заявил главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.



«Я не могу сказать, что Тангай травмирован. Просто вчера он подошёл ко мне и сказал, что не уверен в своей готовности. Причина — не травма, а, скорее, опасение получить новую травму.



Как бы то ни было, Н'Домбеле не травмирован. Он просто не был готов к игре, а это нечто другое», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков. Уже 28 декабря подопечным Жозе Моуринью предстоит провести выездной матч с «Норвичем».

Напомним, Н'Домбеле не играл за «Тоттенхэм» с начала декабря и лишь на минувших выходных вышел на замену в матче с «Челси» (0:2).