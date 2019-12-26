Гончаренко: формула любого успеха — компетенция и страсть

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после получения приза, которым награждается лучший тренер Беларуси по итогам года.

«Это всегда приятно. Спасибо за приглашение, за поздравления. Такие вещи, такие призы всегда мотивируют на то, чтобы работать ещё больше и развиваться, чтобы твоя команда больше выигрывала и прогрессировали футболисты. Это стимулирует, это своеобразное требование к себе, чтобы стать ещё лучше.

В чём мой секрет? Формула любого успеха — компетенция и страсть. Компетенция — каждодневное образование, для тренера оно никогда не заканчивается, а в футболе без страсти выиграть ничего невозможно и работать без страсти очень тяжело и неправильно.

Хочу посвятить этот приз и все предыдущие Капскому Анатолию Анатольевичу, который, к сожалению, покинул наш мир. Этот человек столько для меня сделал, поэтому эту статуэтку и все предыдущие я посвящаю своему другу, отцу, своему руководителю, тому человеку, который мне был очень близок, который мне помогал на протяжении всей моей карьеры. На этот момент мне очень не хватает его звонков, поддержки и рекомендаций», — сказал Гончаренко.

Видео можно посмотреть на канале Белорусской федерации футбола в YouTube.