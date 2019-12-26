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«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 19-го тура АПЛ

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 19-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Тренерские штабы «Лестер Сити» и «Ливерпуля» определились с составами на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилвел, Сёюнджю, Эванс, Рикарду, Прает, Ндиди, Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Олбрайтон, Чодури, Грей, Перес.

«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

Запасные: Адриан, Уильямс, Джонс, Лаллана, Милнер, Шакири, Ориги.

Встреча состоится сегодня, 26 декабря, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Ливерпуль».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

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