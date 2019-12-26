Иско отказал «Челси» и хочет перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала» Иско не желает переходить в лондонский «Челси», предпочитая при этом трансфер в другой клуб английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити». Об этом сообщает El Desmarque.
По информации издания, в подписании Иско заинтересован и главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола. В нём он видит идеальную замену Давиду Силве, который по завершении сезона покинет команду.
Наставник «Реала» Зинедин Зидан будет блокировать любой трансфер Иско в зимнее трансферное окно, тогда как летом варианты с продажей 27-летнего полузащитника будут рассматриваться.
В этом сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 10 матчах. Полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.
«Реал» готов продать Иско в «Челси», чтобы подписать Эриксена
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