Бакаев — об акции фанатов: даже те, кто идёт с семьями, на 50% приходят ради болельщиков

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что футбол без фанатов — не футбол.



«Без наших болельщиков атмосфера не та, мы всегда чувствуем их сумасшедшую поддержку. Но все мы знаем, что у них есть причины так поступать. В футболе болельщики — это всё. Думаю, в этой ситуации каждый сделает то, что может, чтобы они ходили на игру и получали удовольствие — и до игры, и после. Так, чтобы каждая из сторон друг друга уважала.



Когда ты видишь эти перформансы, когда ты слышишь эти кричалки… Это незабываемо, это те эмоции и атмосфера, ради которых приходят на футбол. Думаю, даже те, кто идёт с семьями, лишь на пятьдесят процентов приходят ради футбола, а ещё на пятьдесят — ради болельщиков. Это же опера! Поэтому нет, без фанатов футбол — не футбол», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.

Напомним, болельщики ряда команд Российской Премьер-Лиги провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минутах матчей болельщики покидали стадион, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов.