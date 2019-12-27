«Лестер» — «Ливерпуль»: Милнер реализовал пенальти после глупого нарушения хозяев

В эти минуты в Лестере проходит очередной матч АПЛ. В центральном матче 19-го тура АПЛ «Лестер Сити» принимает «Ливерпуль».

Вице-чемпионы Англии вышли вперёд на 31-й минуте. После затяжной атаки гостей Трент Александер-Арнольд навесил на дальнюю штангу, Бен Чилвел не смог помешать Роберто Фирмино с близкого расстояния отправить мяч головой в самый угол ворот. Голкипер «лис» Каспер Шмейхель дотянулся ногой до мяча, но не смог спасти свою команду.

Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 71-й минуте. Во время углового защитник хозяев Чаглар Сёюнджю не успел убрать руку, в которую в итоге и попал мяч. Пенальти реализовал Джеймс Милнер, пробивший фактически по центру.

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«Красные» вернулись из Катара, где они принимали участие в клубном чемпионате мира. «Ливерпуль», набрав в 17 турах 49 очков, уверенно лидирует в АПЛ. «Лестер» с 39 очками в 18 турах располагается на второй строчке.