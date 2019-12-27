Бакаев: блин, да пять месяцев прошло! Какой из меня лидер?!

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не считает себя лидером команды. В 17 матчах текущего сезона РПЛ 23-летний игрок забил 3 мяча и отдал 8 голевых пасов.
«Блин, да пять месяцев прошло! Какой лидер?! То одного называют лидером, то другого. У нас в команде такого нет. Как можно не назвать лидером Джикию? А Жиго или Максименко? В «Спартаке» многие проявляют лидерские и бойцовские качества. Если уж называть лидером кого-то одного, то он должен подтверждать это мнение каждую игру, год за годом. А не так — один месяц сыграл и лидер. Это несерьёзно.
Мне нужно стать чемпионом и лучшим игроком сезона. Всё остальное не имеет значения. Европа? Да, это моя детская мечта. Англия, Италия, Франция. Хочу перейти туда и прославлять «Спартак» и его академию, тренеров, которые меня воспитали. Но для этого нужно проделать очень большую работу», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.
Полную версию интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате».
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