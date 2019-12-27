Александер-Арнольд хлёстким ударом пробил Шмейхеля

В эти минуты в Лестере завершается центральный матч 19-го тура АПЛ. «Лестер Сити» принимает «Ливерпуль».

Вице-чемпионы Англии вышли вперёд на 31-й минуте. Роберто Фирмино с близкого расстояния отправил мяч головой в самый угол ворот. Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 71-й минуте. Во время углового защитник хозяев Чаглар Сёюнджю не успел убрать руку, в которую в итоге и попал мяч. Пенальти реализовал Джеймс Милнер, пробивший фактически по центру.

Вскоре Роберто Фирмино довёл счёт до крупного. Форвард «Ливерпуля» классно обработал мяч внешней стороной стопы после прострела и с близкого расстояния отправил его в девятку. А четвёртый мяч в ворота «лис» на 77-й минуте отправил защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Англичанин здорово пробил низом в дальний угол.

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«Красные» вернулись из Катара, где они принимали участие в клубном чемпионате мира. «Ливерпуль», набрав в 17 турах 49 очков, уверенно лидирует в АПЛ. «Лестер» с 39 очками в 18 турах располагается на второй строчке.