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Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре

Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих предпочтениях в позиции на поле. По его словам, тренер всегда знает лучше, где должен играть его подопечный.

«Кажется, справа впервые поставил Каррера. Хотя, может, и Евгений Бушманов пару раз ставил, точно уже не вспомню. Не сразу освоился на этой позиции, всё-таки всю жизнь играл слева. Но тренер увидел в этом потенциал и начал меня ставить туда. Отец, например, вообще всегда считал, что моя позиция — в центре.

Сборная? Тут нечего обсуждать, тренер лучше знает, где мне играть. Черчесов — топ-тренер, очень сильный специалист. А мне надо работать, а не говорить. Согласен с Кузнецовым (помощник Кононова в «Арсенале» и «Спартаке». — Прим. «Чемпионата»), играл на этой позиции ещё за «Арсенал» — с «Рубином». Плюс перемещался туда по ходу некоторых игр. Но именно в Туле мне было лучше играть справа, потому что под нападающим было много хороших исполнителей», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.

Полную версию интервью с Зелимханом Бакаевым читайте на «Чемпионате».

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