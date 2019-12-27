Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев снова заявил, что его главной спортивной целью является стать лучшим игроком России. 23-летнего уроженца Назрани не интересует ничего, кроме футбола.



«Это моя цель. По воле Всевышнего, если он и дальше будет вести меня без травм, все мои цели будут достигнуты. Если ты говоришь что-то, должен прилагать усилия для того, чтобы это сделать. Сумасшедшие усилия. Когда что-то говорю, это накладывает на меня ответственность. Заставляет пораньше встать, побыстрее прийти на тренировку, попозже уйти.



Просто я полностью поглощён футболом. Кроме него, меня ничего не интересует. Реально. Да, я, может, и хочу себе тачку, мне нравятся машины. Но это как раз то, что мешает молодым. Есть машина — хочется куда-то поехать. А это лишняя энергия. Лучше вместо этого полежать и восстановиться», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.

Первый большой эксклюзив с Бакаевым после возвращения в «Спартак» Про осенний провал, акцию фанатов, смену позиции и ответ Дзюбе.